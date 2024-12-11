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Российский экспорт моллюсков в Китай и Южную Корею растёт

1:19
Экономика

Объем поставок моллюсков из России за границу увеличился.

моллюски
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
моллюски

Основная доля экспорта этого продукта — 84% — направляется в Китай, но также задействованы Южная Корея и Белоруссия. К 2025 году "Агроэкспорт" планирует увеличить объем поставок до 50 000 тонн.

Потребление морепродуктов на внутреннем рынке также возросло, хотя и не так значительно: за первые семь месяцев продажи увеличились на 19%. Наибольший интерес у российских покупателей вызывают замороженные гребешки и кальмары.

В России в основном добывают командорского кальмара, трубача и гребешка. Хотя внутренний рынок остается приоритетным, крупные креветки, такие как мурманские и дальневосточные, преимущественно идут на экспорт. Для российских потребителей их цена стала слишком высокой, поэтому они предпочитают более доступные мелкие виды креветок.

Рост спроса Китая на российские морепродукты объясняется не только тем, что моллюски являются распространенным продуктом в Азии, но и снижением цен на них в результате ослабления рубля. В то же время в Китае наблюдается дефицит данного вида морепродуктов, как сообщает РИА Новости.

Уточнения

Моллю́ски или мягкоте́лые (лат. Mollusca), — тип первичноротых целомических животных со спиральным дроблением.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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