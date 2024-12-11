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Золото вышло из спячки после решительных действий Китая

1:52
Экономика

В последние недели волатильность золота резко снизилась, что создало напряжение на рынках. Цена металла застыла около критического уровня — 50-дневной скользящей средней. Но новость из Китая нарушила это затишье.

Золото
Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Золото

Китай возвращается на рынок

Как сообщает Reuters, в ноябре Китай возобновил закупки золота после шестимесячного перерыва. До этого страна демонстрировала впечатляющую серию из 18 месяцев непрерывных покупок. Параллельно Пекин запустил новый масштабный стимуляционный пакет, который, по мнению аналитиков, окажет значительное влияние на мировую экономику.

"Падение ставок в США и стабильный спрос со стороны центральных банков поддерживают цену золота. Приятно видеть, что китайский ЦБ снова покупает золото", — прокомментировал Джованни Стауново из UBS.

Устойчивый рост цен

Эти события вызвали скачок цен на золото, укрепив позиции драгоценного металла. В этом году золото демонстрирует впечатляющую динамику: рост на более чем 28% делает 2024 год лучшим с 2010-го. Геополитическая нестабильность и смягчение денежно-кредитной политики способствуют дальнейшему укреплению цен.

"Решение увеличить запасы золота после победы Трампа на выборах показывает готовность Народного банка Китая защищать экономическую стабильность в условиях глобальных изменений", — говорится в отчёте аналитиков OCBC.

Золото как защитный актив

Бездоходное золото традиционно процветает в условиях низких процентных ставок. Оно остаётся популярным средством хеджирования против политической и экономической нестабильности.

Уточнения

Зо́лото (химический символ — Au, от лат. Aurum) — элемент 11 группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы первой группы) шестого периода периодической системы химических элементов с атомным номером 79.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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