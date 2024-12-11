Болгария может обрубить транзит газа из России

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Болгария может приостановить транзит газа из России в Сербию и Венгрию. Причина — сложности с оплатой на фоне американских санкций.

Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газопровод

Министр энергетики временного правительства Болгарии Владимир Малинов заявил, что страна строго следует контрактам и не допустит бесплатного предоставления услуг.

Условия Болгарии для продолжения транзита

"Болгария будет строго выполнять свой контракт и не допустит транзита природного газа, если услуга не будет оплачена", — подчеркнул Малинов в разговоре с журналистами, цитирует агентство Bloomberg.

Текущая ситуация с оплатой

Министр отметил, что болгарская государственная газовая компания "Булгаргаз" уже получила все положенные платежи. Тем не менее, дальнейшая судьба транзита зависит от решений "Газпрома". Болгария ожидает предложений от российской компании для урегулирования ситуации.

Возможные последствия

Ситуация с транзитом российского газа через Болгарию имеет важное значение не только для стран региона, но и для европейского газового рынка в целом. Приостановка поставок может усилить напряженность на энергетическом рынке, особенно на фоне зимнего периода и высоких цен на энергоресурсы.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.



Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.



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