Болгария может приостановить транзит газа из России в Сербию и Венгрию. Причина — сложности с оплатой на фоне американских санкций.
Министр энергетики временного правительства Болгарии Владимир Малинов заявил, что страна строго следует контрактам и не допустит бесплатного предоставления услуг.
"Болгария будет строго выполнять свой контракт и не допустит транзита природного газа, если услуга не будет оплачена", — подчеркнул Малинов в разговоре с журналистами, цитирует агентство Bloomberg.
Министр отметил, что болгарская государственная газовая компания "Булгаргаз" уже получила все положенные платежи. Тем не менее, дальнейшая судьба транзита зависит от решений "Газпрома". Болгария ожидает предложений от российской компании для урегулирования ситуации.
Ситуация с транзитом российского газа через Болгарию имеет важное значение не только для стран региона, но и для европейского газового рынка в целом. Приостановка поставок может усилить напряженность на энергетическом рынке, особенно на фоне зимнего периода и высоких цен на энергоресурсы.
Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Китай вводит ограничения на экспорт деталей для дронов в США и Европу. Что стоит за этим решением, и как оно изменит рынок технологий?