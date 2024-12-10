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Бизнес-форум в Дубае побил рекорд по количеству участников

1:49
Экономика

2-3 декабря в Дубае прошла конференция "Мегакампус", которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее мероприятие для предпринимателей.

дубай
Фото: pixabay.com by Ahmad Ardity, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
дубай

Организаторы сообщили, что в ней приняли участие бизнесмены из 75 стран, а общее число гостей составило 5206 человек. Это превысило минимальный порог в 5000 участников, установленный для рекорда.

Ключевые события форума

Конференция состоялась в крупнейшем крытом комплексе Ближнего Востока — Coca-Cola Arena, способном вместить до 13 тысяч человек. Среди участников форума оказались такие известные личности, как:

  • Люк Бессон — режиссер мирового уровня;
  • Ренди Цукерберг — предприниматель и сестра основателя Facebook;
  • Кейси Нейстат — популярный видеоблогер;
  • Насим Талеб — автор теории "черного лебедя";
  • Гари Вайнерчук — писатель и создатель Veefriends;
  • Робин Шарма — эксперт по лидерству;
  • российские предприниматели Оскар Хартманн и Михаил Гребенюк.

Эти и другие эксперты делились своими идеями и стратегиями, вдохновляя участников на новые свершения.

Уникальное сообщество

В рамках форума также было объявлено о запуске международного предпринимательского сообщества. Организаторы отметили, что цель проекта — объединить лидеров со всего мира для обмена опытом и поддержки развития.

Важность мероприятия

"Мегакампус" стал не только крупнейшей лекционной площадкой, но и символом международного единства. Участники подчеркнули важность подобных событий, которые вдохновляют людей и стимулируют их к развитию.

Уточнения

Форум — мероприятие проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.

Дуба́й (араб. دبي‎ [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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