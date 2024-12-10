2-3 декабря в Дубае прошла конференция "Мегакампус", которая вошла в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшее мероприятие для предпринимателей.
Организаторы сообщили, что в ней приняли участие бизнесмены из 75 стран, а общее число гостей составило 5206 человек. Это превысило минимальный порог в 5000 участников, установленный для рекорда.
Конференция состоялась в крупнейшем крытом комплексе Ближнего Востока — Coca-Cola Arena, способном вместить до 13 тысяч человек. Среди участников форума оказались такие известные личности, как:
Эти и другие эксперты делились своими идеями и стратегиями, вдохновляя участников на новые свершения.
В рамках форума также было объявлено о запуске международного предпринимательского сообщества. Организаторы отметили, что цель проекта — объединить лидеров со всего мира для обмена опытом и поддержки развития.
"Мегакампус" стал не только крупнейшей лекционной площадкой, но и символом международного единства. Участники подчеркнули важность подобных событий, которые вдохновляют людей и стимулируют их к развитию.
Форум — мероприятие проводимое для обозначения или решения каких-либо в достаточной степени глобальных проблем.
Дуба́й (араб. دبي [du.bajj]) — крупнейший город Объединённых Арабских Эмиратов и глубоководный морской порт, административный центр одноимённого эмирата, важнейший торговый и финансовый центр ОАЭ и всего Ближнего Востока.
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