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Ритейл по-русски: Золотое яблоко начало экспансию Персидского залива

1:45
Экономика

Сеть парфюмерных магазинов "Золотое яблоко" активно расширяет границы своего бизнеса и выходит на рынок Объединённых Арабских Эмиратов. Компания уже запустила интернет-магазин в тестовом режиме и объявила о планах открыть офлайн-супермаркет в Дубае в следующем году.

Магазин Золотое яблоко
Фото: commons.wikimedia.org by НАндреев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Магазин Золотое яблоко

Ассортимент и услуги

На старте в интернет-магазине представлено более 8 тысяч товаров, а до конца года появятся подарочные карты. Клиенты из Дубая, Абу-Даби, Шарджи и Аджмана могут воспользоваться услугой экспресс-доставки за четыре часа. В ближайший месяц компания планирует организовать доставку по всей территории ОАЭ.

Покупатели могут оплачивать заказы разными способами: банковскими картами, через Apple Pay, бонусами, а также наличными или картой курьеру. Вскоре планируется подключение BNPL-сервиса, который позволит делить оплату на несколько частей.

Расширение в регионе

ОАЭ стали второй страной Ближнего Востока, где компания развивает бизнес. Весной 2024 года "Золотое яблоко" открыло офлайн-магазин в Дохе (Катар), а также обеспечило доставку онлайн-заказов по всей территории страны. Ассортимент в Катаре включает более 30 тысяч наименований, многие из которых эксклюзивны для данного рынка.

Зачем ритейлу ОАЭ?

Эксперты связывают интерес российского ритейла к Персидскому заливу с высоким спросом на товары в категориях "красота и здоровье". Выход на этот рынок открывает перспективы для значительного роста бизнеса за счёт новой аудитории.

Уточнения

«Золото́е я́блоко» — торговая сеть по продаже товаров для жизни, красоты и дома.

Перси́дский зали́в (перс. خلیج فارس‎ [Халидж-е-Фарс]; в арабских странах — араб. اَلْخَلِيْجُ ٱلْعَرَبِيُّ‎ [Эль-халидж-эль-Араби] — Ара́бский зали́в) — залив между Ираном и Аравийским полуостровом.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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