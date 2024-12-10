Умар Кремлёв: в бизнесе, как на боксёрском ринге, важно уметь держать удар

1:57 Your browser does not support the audio element. Экономика Правила игры Бизнес

Президент Международной Ассоциации бокса Умар Кремлёв не только продвигает интересы российского спорта на международной арене, но и развивает отечественный бизнес.

Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru Умар Кремлёв

Став владельцем ГК "РОЛЬФ” в августе нынешнего года, успешный спортивный функционер сразу пообещал большие изменения в компании, ещё раз доказав свою амбициозность. Уже в октябре была представлена новая стратегия компании, которая подразумевает создание экосистемы, внутри которой будут сегментированы различные направления бизнеса.

В тот момент, когда российский бизнес, как и спорт, успешно (правда, не всегда) противостоит настоящей блокаде, а государство всячески в этом его поддерживает, ведущий отечественный автодилер первым на рынке начал реализацию франчайзинга полного цикла с выходом в регионы, в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru рассказал Кремлёв.

Сейчас адаптация большого бизнеса идёт полным ходом, а смелые решения по масштабированию бизнеса ещё раз доказывают, что люди спорта "умеют в стратегию" зачастую не хуже, чем опытные топ-менеджеры.

Франчайзинг полного цикла — это амбициозный путь по масштабированию бизнеса, выход в регионы. Кремлёв уже рассказал на открытии первого, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, автосалона в Краснодаре, что компания проанализировала автомобильный рынок, учла социальные и экономические факторы.

"РОЛЬФ, как национальный автодилер, стремится предоставлять россиянам полный спектр качественных услуг для комфортного и безопасного владения автомобилем. Открытие центра в Краснодаре — важный шаг в реализации нашей стратегии развития, направленной на создание широкой сети дилерских центров по всей стране", — подытожил глава компании "Рольф” на открытии центра в Краснодаре.

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