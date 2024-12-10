Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мать Александра Реввы заявила, что не собирается любить жену сына
Ёе талия — аномалия! Эта привычка по утрам поможет добиться плоского живота
Евгений Петросян высказался о браке с Татьяной Брухуновой: исправляю ошибки молодости
Туристам посоветовали посетить Врановское водохранилище в Чехии
Жизнь без боли: в России разработали нейроинтерфейс нового поколения
Правильная шаурма — легкость, вкус и минимум калорий
Правильный уход за помидорами после пересадки: как обеспечить крепкий рост
500 тысяч потерь. Куда Зеленский подевал полмиллиона военнослужащих ВСУ
Маврикий: путешествие в райский уголок с уникальной природой

Умар Кремлёв: в бизнесе, как на боксёрском ринге, важно уметь держать удар

1:57
Экономика » Правила игры » Бизнес

Президент Международной Ассоциации бокса Умар Кремлёв не только продвигает интересы российского спорта на международной арене, но и развивает отечественный бизнес.

Умар Кремлёв
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru
Умар Кремлёв

Став владельцем ГК "РОЛЬФ” в августе нынешнего года, успешный спортивный функционер сразу пообещал большие изменения в компании, ещё раз доказав свою амбициозность. Уже в октябре была представлена новая стратегия компании, которая подразумевает создание экосистемы, внутри которой будут сегментированы различные направления бизнеса.

В тот момент, когда российский бизнес, как и спорт, успешно (правда, не всегда) противостоит настоящей блокаде, а государство всячески в этом его поддерживает, ведущий отечественный автодилер первым на рынке начал реализацию франчайзинга полного цикла с выходом в регионы, в беседе с медиахолдингом Pravda.Ru рассказал Кремлёв.

Сейчас адаптация большого бизнеса идёт полным ходом, а смелые решения по масштабированию бизнеса ещё раз доказывают, что люди спорта "умеют в стратегию" зачастую не хуже, чем опытные топ-менеджеры.

Франчайзинг полного цикла — это амбициозный путь по масштабированию бизнеса, выход в регионы. Кремлёв уже рассказал на открытии первого, за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, автосалона в Краснодаре, что компания проанализировала автомобильный рынок, учла социальные и экономические факторы.

"РОЛЬФ, как национальный автодилер, стремится предоставлять россиянам полный спектр качественных услуг для комфортного и безопасного владения автомобилем. Открытие центра в Краснодаре — важный шаг в реализации нашей стратегии развития, направленной на создание широкой сети дилерских центров по всей стране", — подытожил глава компании "Рольф” на открытии центра в Краснодаре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Садоводство, цветоводство
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов Аудио 
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Последние материалы
Россиянам назвали способы сэкономить на путешествии
Почему новый Hyundai Palisade станет лидером среди крупных кроссоверов
Конец эпохи! Легендарные конфеты Моцарта больше не будут производить в Австрии
Шепелев показал эмоциональную реакцию сына на кино с его участием
Уют и порядок: сделайте дом идеальным без усилий
Умар Кремлёв: в бизнесе, как на боксёрском ринге, важно уметь держать удар
8 принципов, чтобы продлить молодость еще на 10 лет
Домашние маринованные помидоры, которые можно подать сразу
Частицы-невидимки: как их обнаружили с помощью сверхтекучего гелия
Клюква на вашем участке: уход и советы для получения максимального урожая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.