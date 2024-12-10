Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что такое зона боевых действий Солнца и почему это тревожит экспертов
Как спасти мебель от кошачьих когтей
Легкие праздничные салаты, которые вы полюбите
Ешь на ночь и худей : назван продукт, который полезен перед сном
Почему огурцы не следует сажать после перцев и баклажанов
Пять ошибок в укладке, стрижке и окрашивании, которые прибавляют возраста
Почки в опасности: риск долгого приема обезболивающих
Акушер-гинеколог усомнилась в том, что 53-летняя Федункив сама родила ребёнка: дураков нет
Наука или гуманность? Спор о тестах на животных в США

Как вернуть доллар по 70 рублей? Эксперт раскрыл секрет идеального курса

Экономика

Финансовый эксперт Алексей Кричевский рассказал в интервью "Газете.ру", что курс доллара может снова опуститься до 70-76 рублей, как это было в 2021 году.

банкноты номиналом 100 долларов США
Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
банкноты номиналом 100 долларов США

Но для этого необходимо выполнение двух условий.

  1. Отмена санкций против России.
  2. Рост цен на нефть марки Brent выше 90 долларов за баррель.

Кричевский подчеркнул, что только сочетание этих факторов обеспечит значительное укрепление рубля. Если выполнить лишь одно из условий, значительного эффекта не будет.

Например, рост цен на нефть без отмены санкций укрепит рубль лишь на 2-3 рубля. А отмена санкций без роста цен на нефть может привести к увеличению импорта и спроса на валюту,

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат
Недвижимость
Как красиво повесить шторы: идеи для разных комнат Аудио 
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Экономика и бизнес
Погибла мечта Европы об энергетической независимости Аудио 
Вау, они снова в моде! Какая обувь в тренде этой зимой, рассказала стилист
Общество
Вау, они снова в моде! Какая обувь в тренде этой зимой, рассказала стилист Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Забудь про бег по утрам! Вот что действительно помогает сбросить вес
БМПТ Терминатор. Огневая мощь для танковых подразделений закончилась? Дмитрий Плотников Освобождение Покровска даст возможность ДНР значительно пополнить свой бюджет Любовь Степушова Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Почему опытные дачники сажают бархатцы под зиму
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Прогрев двигателя зимой: правда и мифы, которые могут вам дорого стоить
Последние материалы
Как вернуть доллар по 70 рублей? Эксперт раскрыл секрет идеального курса
Ешь на ночь и худей : назван продукт, который полезен перед сном
Почему огурцы не следует сажать после перцев и баклажанов
Пять ошибок в укладке, стрижке и окрашивании, которые прибавляют возраста
Почки в опасности: риск долгого приема обезболивающих
Акушер-гинеколог усомнилась в том, что 53-летняя Федункив сама родила ребёнка: дураков нет
Наука или гуманность? Спор о тестах на животных в США
Усталость от быта: как научиться наслаждаться домашними делами
Почему современные китайские автомобили — не совсем китайские
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.