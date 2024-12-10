Как вернуть доллар по 70 рублей? Эксперт раскрыл секрет идеального курса

Финансовый эксперт Алексей Кричевский рассказал в интервью "Газете.ру", что курс доллара может снова опуститься до 70-76 рублей, как это было в 2021 году.

Фото: commons.wikimedia.org by Милад Мосапур, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ банкноты номиналом 100 долларов США

Но для этого необходимо выполнение двух условий.

Отмена санкций против России. Рост цен на нефть марки Brent выше 90 долларов за баррель.

Кричевский подчеркнул, что только сочетание этих факторов обеспечит значительное укрепление рубля. Если выполнить лишь одно из условий, значительного эффекта не будет.

Например, рост цен на нефть без отмены санкций укрепит рубль лишь на 2-3 рубля. А отмена санкций без роста цен на нефть может привести к увеличению импорта и спроса на валюту,

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.



Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.



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