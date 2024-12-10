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Белоруссия запретила продажу гречки из России

0:41
Экономика

Проверяющие органы Белоруссии наложили запрет на продажу гречки из Барнаула, сочтя её не соответствующей заявленным требованиям, сообщает EADaily.

Гречка
Фото: commons.wikimedia.org by Derbeth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гречка

Причиной стало несоответствие параметрам быстрого приготовления. По техрегламенту Таможенного союза, гречка должна быть готова максимум за 25 минут, однако барнаульский продукт разваривается только за 29 минут.

Белорусский комитет по стандартизации признал это нарушением, подчеркнув, что указание недостоверной информации делает продукт потенциально опасным для потребителей, отмечается на портале "Продукция и услуги Республики Беларусь".

Уточнения

Гре́чка  — крупа из гречихи посевной (Fagopyrum esculentum), а также каша из этой крупы.

Белору́ссия или Белару́сь (бел. Беларусь, МФА: ), официальное название — Респу́блика Белару́сь (бел. Рэспубліка Беларусь, МФА: ) — государство в Восточной Европе. Население на 1 января 2024 года составляет 9 155 978 человек.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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