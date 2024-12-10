Меркель рассказала, почему Германия годами покупала российский газ

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что закупки российского газа были "давней традицией", выгодной как Берлину, так и Москве. Об этом она рассказала в интервью France 2.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Встреча Президента России Владимира Путина с Канцлером Германии Ангелой Меркель 18

По словам Меркель, Германия начала импортировать газ из России ещё в эпоху холодной войны, и это сотрудничество стало "беспроигрышной ситуацией" для обеих сторон. Она подчеркнула, что поставки были экономически целесообразны из-за выгодных цен.

Уходя с поста в декабре 2021 года после 16 лет у власти, Меркель неоднократно защищала свою политику. В интервью Zeit она отмечала, что энергетическое сотрудничество с Россией было попыткой предотвратить кризис, который всё же разразился позже.

"То, что это не сработало, еще не значит, что попытки были ошибочными", — подчеркивала она.

Уточнения

А́нгела Дороте́я Ме́ркель — немецкий государственный и политический деятель, учёная-физхимик, доктор естественных наук. Федеральный канцлер Германии с 22 ноября 2005 по 8 декабря 2021 года.



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