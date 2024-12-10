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Конец эпохи! Легендарные конфеты Моцарта больше не будут производить в Австрии

1:05
Экономика

Кондитерская корпорация Mondelez закрыла завод в пригороде Зальцбурга, где на протяжении 127 лет выпускались знаменитые конфеты Mozartkugel ("Моцартовские шарики"), сообщает издание Kurier.

Конфеты "Моцартовый мяч"
Фото: flickr by Susannah, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Конфеты "Моцартовый мяч"

Производство остановилось в минувшую пятницу, что стало печальным завершением вековой австрийской традиции.

Завод, принадлежавший компании Salzburg Chocolate (с 1897 года), не сумел восстановиться после финансовых потерь, вызванных пандемией. Несмотря на закрытие, права на рецепт остались у Mondelez, поэтому производство могут перенести в Польшу или Чехию.

Mozartkugel — это знаменитый десерт из марципана, покрытый шоколадом, придуманный кондитером Полом Фюрстом в 1890 году в Зальцбурге, родном городе композитора Вольфганга Амадея Моцарта.

Хотя оригинальный рецепт сохраняют потомки Фюрста, из-за отсутствия авторских прав подобные конфеты производят разные компании по всему миру.

Уточнения

Mondelēz International (/ˌmndəˈlz/; рус. Мондэли́с) — американская транснациональная компания, производитель продуктов питания, образованная в 2012 году в результате разделения Kraft Foods. Штаб-квартира — в Дирфилде (штат Иллинойс, пригород Чикаго). Более трёх четвертей выручки даёт деятельность вне США. Вторая по размеру кондитерская компания в мире на 2017 год (после Mars).

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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