Спи спокойно даже в кризис! Сколько денег нужно откладывать ежемесячно?

1:04 Your browser does not support the audio element. Экономика

Специалисты рекомендуют иметь сбережения на случай чрезвычайных ситуаций в размере, покрывающем 3-6 месяцев расходов на жизнь.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Однако после нескольких лет высокой инфляции для многих эта цель кажется недостижимой. Согласно опросу Bankrate, около четверти американцев вообще не имеют финансового резерва.

Финансовый консультант Уилл Келлар призывает не бояться стартовать с нуля и считает, что даже небольшие сбережения лучше, чем ничего, пишет Money.it International.

Он советует подходить к накоплению поэтапно и праздновать каждую маленькую победу. Начинать можно с суммы от 5000 до 10000 рублей в месяц — со временем это позволит накопить сумму, равную расходам на один месяц жизни.

По мнению Келлара, такой буфер станет защитой от неожиданных кризисов, помогая избежать долгов. Независимо от уровня доходов, важно сделать эту небольшую, но значимую цель приоритетной, считает эксперт.

Уточнения

Де́ньги — всеобщий эквивалент, выступающий измерителем стоимости товаров или услуг, легко на них обменивающийся (имеющий максимальную ликвидность).



Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности.



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