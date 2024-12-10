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Абхазия оставила своих граждан без света из-за нелегального майнинга

1:11
Экономика

Власти Абхазии приняли жёсткое решение: с 9 декабря интернет-соединение в республике отключается ночью — с полуночи до 7 утра.

Биткоин на клавиатуре
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Биткоин на клавиатуре

Причиной таких мер стала борьба с нелегальным майнингом криптовалют, который усугубляет и без того серьёзный дефицит электроэнергии. Интернет-провайдерам уже предъявлен ультиматум от штаба по энергобезопасности региона.

По словам гендиректора "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия, майнеры потребляют до 350 млн кВт·ч электроэнергии ежегодно — это почти половина всего дефицита электроэнергии в Абхазии.

Ситуация осложняется падением уровня воды в Джварском водохранилище, что угрожает остановкой Ингурской ГЭС — крупнейшего источника электроэнергии для республики.

Энергетический кризис уже привёл к тому, что школы и детские сады закрываются с 11 декабря, а республиканская больница вынуждена работать на дизель-генераторах, пишет издание "Акценты".

Абхазия уже просит у России дополнительного финансирования и поддержки для решения этой проблемы.

Уточнения

Абха́зия — республика в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.

Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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