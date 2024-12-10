Абхазия оставила своих граждан без света из-за нелегального майнинга

Власти Абхазии приняли жёсткое решение: с 9 декабря интернет-соединение в республике отключается ночью — с полуночи до 7 утра.
Причиной таких мер стала борьба с нелегальным майнингом криптовалют, который усугубляет и без того серьёзный дефицит электроэнергии. Интернет-провайдерам уже предъявлен ультиматум от штаба по энергобезопасности региона.
По словам гендиректора "Черноморэнерго" Тимура Джинджолия, майнеры потребляют до 350 млн кВт·ч электроэнергии ежегодно — это почти половина всего дефицита электроэнергии в Абхазии.
Ситуация осложняется падением уровня воды в Джварском водохранилище, что угрожает остановкой Ингурской ГЭС — крупнейшего источника электроэнергии для республики.
Энергетический кризис уже привёл к тому, что школы и детские сады закрываются с 11 декабря, а республиканская больница вынуждена работать на дизель-генераторах, пишет издание "Акценты".
Абхазия уже просит у России дополнительного финансирования и поддержки для решения этой проблемы.
Абха́зия — республика в северо-западной части южного склона Главного Кавказского хребта, на северо-восточном побережье Чёрного моря.
Майнинг также добыча (от англ. mining — добыча полезных ископаемых) — деятельность по созданию новых структур (обычно речь идёт о новых блоках в блокчейне) для обеспечения функционирования криптовалютных платформ.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.