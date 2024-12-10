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Пока народ копейки считает! Раскрыты шокирующие зарплаты банковской элиты

1:01
Экономика

За последние пять лет крупнейшие российские банки существенно увеличили вознаграждение своим топ-менеджерам.

Мужчина кладёт доллары в карман пиджака
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина кладёт доллары в карман пиджака

Простые россияне, считающие каждую копейку, недоумевают от такой разницы в доходах, ведь банковская элита, похоже, "купается в золоте", пишет argumenti. ru.

Члены правлений, советов директоров и другой ключевой управленческий персонал теперь получают компенсации в три-шесть раз выше прежнего уровня.

Согласно данным "Ведомостей", на основе отчётности 18 из 50 ведущих банков, сумма выплат руководителям за 2023 год и первую половину 2024 года превысила 64 млрд рублей.

Сбербанк лидирует по вознаграждениям: в 2023 году топ-менеджеры получили 28 млрд рублей, а за первые шесть месяцев 2024 года — ещё 8 млрд рублей.

Уточнения

«Сберба́нк» (полное наименование — Публи́чное акционе́рное о́бщество «Сбербанк Росси́и», зарегистрированная торговая марка «Сбер») — российский финансовый конгломерат, крупнейший универсальный банк России и Восточной Европы.

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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