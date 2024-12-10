Новый год без мандаринов — новая реальность для России

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Согласно прогнозам, к Новому году россиян может ожидать дефицит мандаринов. Причина кроется в низком урожае цитрусовых, который наблюдается в 2024 году.

Фото: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мандарины

Экономисты объясняют это несколькими факторами. Во-первых, ситуация осложняется плохим урожаем мандаринов в Турции, что привело к значительному сокращению экспорта этих фруктов в Россию.

Во-вторых, в Испании сильные наводнения затопили плантации цитрусовых, что также сказалось на снижении поставок, пишет "Газета.ru".

Однако, как уверяет экономист Маргарита Кобец, несмотря на дефицит турецких и испанских мандаринов, существуют возможности его компенсировать.

Китай, являющийся одним из крупнейших производителей мандаринов в мире, может перенаправить свои поставки в Россию. Также другие страны, такие как Иран, Египет, Бразилия и Абхазия, могут помочь восполнить недостаток цитрусовых.

Тем не менее, цены на мандарины могут значительно вырасти, так как стоимость фрахта, курс рубля и решения розничных сетей будут сильно влиять на конечную цену.

Уточнения

Мандари́н (лат. Cītrus reticulāta) — небольшое вечнозелёное дерево, вид рода Цитрус (Citrus) семейства Рутовые (Rutaceae); это же слово обозначает плод этого растения.



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