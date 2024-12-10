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Большинство россиян попросили у Деда Мороза на Новый год отмену западных санкций

0:46
Экономика

Большинство россиян в новогодних пожеланиях Деду Морозу просят экономической стабильности: 21% мечтает об отмене западных санкций, 19% — о большом количестве денег, а 15% — о возвращении курса доллара к отметке 30 рублей.

Дед Мороз
Фото: Kandinsky by Pravda.ru
Дед Мороз

При этом 12% хотят доллар по 150 рублей, а 10% надеются на снижение цен на товары.

Кроме того, 7% респондентов просят о "пощаде", 6% — о снижении процентных ставок по ипотеке и кредитам до 10%, 5% — о прощении всех долгов, а 4% — о достижении целевой инфляции ЦБ.

Лишь 1% участников опроса хотел бы видеть ставки по банковским вкладам выше 25%, сообщает Bankiros.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности.

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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