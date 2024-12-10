Запад добился своего! Названы виновники обвала рубля

0:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В ноябре российский рубль резко ослаб по отношению к основным валютам, потеряв за месяц 11% к доллару и 8,4% к юаню.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По данным Центробанка, причиной стали новые американские санкции, которые затруднили международные расчёты и увеличили сроки поступления валютной выручки.

Дополнительное давление на рубль оказали действия ряда крупных компаний, которые покупали валюту для погашения обязательств перед российскими банками.

Для стабилизации ситуации ЦБ временно приостановил покупки валюты до конца года и возобновил её продажи, что позволило частично компенсировать падение рубля.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.



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