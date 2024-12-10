Отсрочку по кредитам получат российские компании, пострадавшие от атак ВСУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил категории заемщиков, которые смогут получить отсрочку по кредитам в связи с атакой ВСУ.
О подписании соответствующего постановления председатель правительства заявил на оперативном совещании с вице-премьерами 9 декабря.
Эта мера направлена на предотвращение банкротства предприятий, неспособных работать на полную мощность из-за сложной ситуации, объяснил URA.RU доктор экономических наук и экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.
Премьер отметил, что такие дополнительные соглашения к кредитным договорам будут доступны для сельскохозяйственных товаропроизводителей, потребительских кооперативов и фермерских хозяйств.
Отсрочка — в предпринимательстве, способ погашения задолженности, при котором её внесение в полной сумме переносится на срок более поздний, чем это предусмотрено договором.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.