Отсрочку по кредитам получат российские компании, пострадавшие от атак ВСУ

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Премьер-министр России Михаил Мишустин обозначил категории заемщиков, которые смогут получить отсрочку по кредитам в связи с атакой ВСУ.

Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Трое деловых людей

О подписании соответствующего постановления председатель правительства заявил на оперативном совещании с вице-премьерами 9 декабря.

Эта мера направлена на предотвращение банкротства предприятий, неспособных работать на полную мощность из-за сложной ситуации, объяснил URA.RU доктор экономических наук и экс-заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод.

Премьер отметил, что такие дополнительные соглашения к кредитным договорам будут доступны для сельскохозяйственных товаропроизводителей, потребительских кооперативов и фермерских хозяйств.

Уточнения

Отсрочка — в предпринимательстве, способ погашения задолженности, при котором её внесение в полной сумме переносится на срок более поздний, чем это предусмотрено договором.

