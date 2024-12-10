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Стоимость аренды квартиры в России снизилась на 3%

1:18
Экономика

В "Авито Недвижимости" заявляют о медианной стоимости аренды жилья в России, составляющей 33 тыс. рублей, что на 6% ниже по сравнению с предыдущими показателями.

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Фото: pxhere.com
Ключи

Снижение цен зафиксировано в 10 из 16 городов-миллионников.

Согласно данным "ЦИАН.Аналитики", в начале декабря средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составила 32,3 тыс. рублей в месяц (с учетом 16 городов-миллионников, а также Московской и Ленинградской областей), а двухкомнатной — 46,1 тыс. рублей. Эти цифры отобразили уменьшение на 2% и 3% соответственно по сравнению с ноябрем. Наибольшее снижение цен наблюдается в Перми, где аренда однокомнатной квартиры упала на 8,2%, достигнув 25,9 тыс. рублей в месяц.

В Москве средняя цена аренды однокомнатной квартиры составляет 68,3 тыс. рублей в месяц (-3,7% по сравнению с ноябрем), а двухкомнатной — 114 тыс. рублей (-5,1% за месяц).

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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