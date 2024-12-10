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Nvidia втягивают в американо-китайские трения

1:08
Экономика

Китай заявил в понедельник, что начал расследование в отношении Nvidia Corp по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства страны.

Чип памяти DRAM
Фото: Negative Space is licensed under CC0 1.0 Universal
Чип памяти DRAM

"Это [расследование] вряд ли окажет большое влияние на компанию, особенно в краткосрочной перспективе, потому что большинство самых передовых чипов Nvidia уже запрещено продавать в Китае", — комментирует Боб О’Доннелл, главный аналитик TECHnalysis Research.

Такой шаг со стороны властей Китая многие расценили как ответ на недавние ограничения Вашингтона в отношении китайского сектора производства микросхем, сообщает Reuters.

В последний раз Китай проводил антимонопольное расследование в отношении крупной иностранной технологической компании Qualcomm в 2013 году по поводу завышенных цен и злоупотребление своим положением на рынке стандартов беспроводной связи.
Позже Qualcomm согласилась выплатить штраф в размере 975 миллионов долларов, который на тот момент был самым крупным штрафом, когда-либо выписанным Китаю в отношении компании.

 

Уточнения

Микросхе́ма чипмикроэлектронное устройство — электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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