Nvidia втягивают в американо-китайские трения

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китай заявил в понедельник, что начал расследование в отношении Nvidia Corp по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства страны.

Фото: Negative Space is licensed under CC0 1.0 Universal Чип памяти DRAM

"Это [расследование] вряд ли окажет большое влияние на компанию, особенно в краткосрочной перспективе, потому что большинство самых передовых чипов Nvidia уже запрещено продавать в Китае", — комментирует Боб О’Доннелл, главный аналитик TECHnalysis Research.

Такой шаг со стороны властей Китая многие расценили как ответ на недавние ограничения Вашингтона в отношении китайского сектора производства микросхем, сообщает Reuters.

В последний раз Китай проводил антимонопольное расследование в отношении крупной иностранной технологической компании Qualcomm в 2013 году по поводу завышенных цен и злоупотребление своим положением на рынке стандартов беспроводной связи.

Позже Qualcomm согласилась выплатить штраф в размере 975 миллионов долларов, который на тот момент был самым крупным штрафом, когда-либо выписанным Китаю в отношении компании.

Уточнения

Микросхе́ма чип — микроэлектронное устройство — электронная схема произвольной сложности (кристалл), изготовленная на полупроводниковой подложке (пластине или плёнке) и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки.



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