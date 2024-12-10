Минимум 135 рублей за пачку: что ждёт курильщиков в 2025 году?

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 1 января 2025 года минимальная цена на пачку сигарет в России составит 135 рублей. Такое заявление сделала Ирина Федина, заместитель главы департамента пищевой промышленности Минсельхоза, в рамках форума "Дни ретейла в Сибири".

Фото: Freepik by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сигарета

Не только сигареты

Рост цен затронет не только традиционные сигареты. Продукция с нагреваемым табаком подорожает на 4,5%, а жидкости для вейпов — на 5%. Этот тренд обусловлен индексированием стоимости никотинсодержащих товаров, что подтверждается ежегодным увеличением минимальной цены, сообщает РБК.

Как изменялась цена?

Рост минимальной стоимости пачки сигарет происходит ежегодно:

2022 год — 112 рублей; 2023 год — 119 рублей; 2024 год — 129 рублей; 2025 год — 135 рублей.

Эти данные подчеркивают стабильный характер повышения цен, что связано с акцизной политикой и борьбой с потреблением табака.

Уточнения

Сигаре́та (фр. cigarette — небольшая сигара) — курительное табачное изделие в виде бумажной трубки, внутри которой находится специальный сигаретный табак.



Акциз (фр. accise, от лат. accido — обрезаю) — косвенный налог, налагаемый в момент производства на товары массового потребления (табак, вино и так далее) внутри страны (в отличие от таможенных платежей, несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые из-за границы, то есть из других стран).



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