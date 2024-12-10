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Санкции ударили по продажам валюты крупнейших экспортеров РФ

1:04
Экономика

Крупнейшие российские экспортеры в ноябре сократили объем чистой продажи иностранной валюты на 23%, доведя показатель до $8 млрд. Эти данные содержатся в последнем докладе Банка России.

Мужчина кладёт доллары в карман пиджака
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина кладёт доллары в карман пиджака

Почему это произошло?

Основной причиной называют санкции, наложенные на финансовый сектор. Ограничения серьезно повлияли на международную расчетную инфраструктуру и увеличили сроки поступления выручки от экспорта.

Среднедневные показатели

Помимо общего сокращения, из отчета ЦБ следует, что среднедневные чистые продажи валюты упали на 16% — до $379 млн. Это подтверждает, что тренд на снижение сохраняется даже на уровне ежедневных операций.

Что это значит для экономики?

Снижение валютных продаж может повлиять на финансовую устойчивость экспортно-ориентированных отраслей. Вопрос остается открытым: является ли это временной тенденцией или началом более долгосрочных изменений.

Уточнения

Экономи́ческие са́нкции (включают торго́вые са́нкции и фина́нсовые са́нкции) — экономические мероприятия запретительного характера (санкции), которые используются одним участником международной торговли (страной или группой стран) по отношению к другому участнику («объекту санкций») с целью принудить последнего к изменению политического курса.

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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