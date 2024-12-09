Китай перекрыл кислород для производителей дронов в США и Европе

1:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Китайские производители начали ограничивать экспорт ключевых деталей для беспилотников в США и Европу. Такое решение может значительно повлиять на развитие этой технологии на Западе.

Фото: commons.wikimedia.org by Potushaft, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Квадрокоптер

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники, речь идет о моторах, аккумуляторах и системах управления полетами, без которых сборка современных дронов становится невозможной.

Почему это важно?

По словам источников, нынешние ограничения — лишь начало. В следующем году ожидается введение более жестких мер. Западные чиновники предполагают, что Китай перестанет одобрять экспортные лицензии, а производители будут обязаны сообщать властям о планах отправки деталей за границу.

Какие последствия для Запада?

Производителям в США и Европе придется искать новые пути решения: от наращивания локального производства до поиска альтернативных поставщиков. Однако создание новых цепочек поставок — задача сложная и затратная, что может привести к росту цен и замедлению инноваций.

Что стоит за действиями Китая?

Эксперты считают, что ограничения связаны не только с экономическими, но и с политическими мотивами. Китай стремится укрепить свою позицию на мировой арене, используя контроль над стратегическими ресурсами. Ограничение экспорта может стать ответом на санкции Запада и попыткой усилить влияние на переговоры.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.



Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



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