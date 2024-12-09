Канада вложит несколько миллионов евро в будущее Чернобыля

Украина намерена привлечь почти 7 миллионов евро через Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) для развития Чернобыльской зоны отчуждения.

Фото: United States Navy by Stephen P. Weaver., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Радиация

Как заявила Светлана Гринчук, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, средства поступят из международного сотрудничества, поддержанного странами-донорами.

Ключевые направления инвестиций

Эти средства планируется направить на:

Развитие инфраструктуры зоны отчуждения; Восстановление оборудования, поврежденного за последние годы; Реализацию проектов, связанных с ядерной и радиационной безопасностью.

Особое внимание уделено инициативам, направленным на демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие" над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Главные доноры проекта

Наибольшую сумму в рамках грантов предоставит Канада — 5 миллионов евро. Еврокомиссия добавит ещё 1,7 миллиона евро. Кроме того, финансовую поддержку выразила Бельгия, усилив международный вклад в развитие зоны отчуждения.

Управление проектами и дальнейшие шаги

На заседании ассамблеи стран-вкладчиков было принято решение о создании группы управления проектами. Это должно обеспечить более прозрачное и эффективное использование грантовых средств. Также утверждён подробный план действий, направленный на стабилизацию инфраструктуры и безопасное развитие территории.

Уточнения

Ава́рия на Черно́быльской АЭС 26 апреля 1986 года (также известна как катастрофа на Чернобыльской АЭС, Чернобыльская авария, Чернобыльская катастрофа, Чернобыль; укр. Чорно́бильська катастро́фа) — разрушение реактора четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной около города Припяти (Украинская ССР, ныне — Украина).



Кана́да (англ. Canada МФА: ; фр. Canada МФА: ) — государство в Северной Америке, крупнейшее по площади на этом континенте и второе по площади в мире.



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