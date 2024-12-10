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Зачем вам субсидии — Мексике и Канаде предложили стать американскими штатами

0:47
Экономика

Избранный президент США Дональд Трамп предложил Мексике и Канаде стать частью Соединенных Штатов вместо того, чтобы предоставлять им финансовые субсидии.

Мужчина держит доллары
Фото: Kandinsky
Мужчина держит доллары

Об этом сообщает журнал Newsweek.

"Мы субсидируем Канаду на сумму более 100 миллиардов долларов в год. Мы субсидируем Мексику почти на 300 миллиардов долларов. Мы не должны этого делать — почему мы субсидируем эти страны? Если мы собираемся субсидировать их, пусть они станут штатами", — отметил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что в течение четырех лет власти США намерены депортировать всех нелегальных мигрантов. Он пообещал начать массовую депортацию 20 января, после своей инаугурации.

Уточнения

Субси́дия (от лат. subsidium — помощь, поддержка) — выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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