Россия может стать первой страной с резервом в биткоинах

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Депутат Госдумы Антон Ткачев выступил с инициативой, которая может перевернуть традиционные подходы к государственным резервам. Он предложил министру финансов Антону Силуанову создать стратегический запас биткоинов. Этот шаг, по словам Ткачева, необходим для снижения рисков, связанных с традиционными валютами.

Фото: flickr.com by Jorge Franganillo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Биткоин

Почему биткоин?

Ткачев аргументировал свою идею высокой доходностью биткоина. В отличие от долларов, евро или юаней, которые зависят от внешних факторов, криптовалюты менее подвержены санкциям и геополитической нестабильности, сообщает ТАСС.

Финансовая стабильность под угрозой?

Инициатива поднимает вопрос о том, насколько традиционные механизмы обеспечения финансовой стабильности могут устоять в условиях глобальной напряженности. Если Россия действительно решит создать резерв в биткоинах, это может стать первым шагом к пересмотру роли криптовалют на государственном уровне.

Перспективы и вызовы

С одной стороны, биткоин действительно показывает впечатляющие результаты по доходности, особенно на долгосрочных периодах. С другой стороны, его использование в качестве стратегического запаса связано с определенными рисками, включая высокую волатильность курса и сложность регулирования.

Уточнения

Битко́йн или битко́ин (от англ. Bitcoin, от bit — бит и coin — монета) — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу для учёта операций.



Криптовалю́та — разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система (нет внутреннего или внешнего администратора или какого-либо его аналога), работающая в полностью автоматическом режиме.



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