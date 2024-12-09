Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фасоль в огороде: что сажать рядом для максимального урожая?
Почему бакопа станет идеальным выбором для вашего дома
Как избавиться от пестицидов на овощах и фруктах: простой способ
Собаки наклоняют голову, чтобы лучше нас понять
Япония глазами Сергея Орлова — что поразило комика
Стены, пол и потолок в подарок! Вот почему москвичи выбирают квартиры под ключ
Мужа Бейонсе, рэпера Jay-Z обвинили в тяжком преступлении
Лёгкий рецепт теста для пиццы, который всегда получится
Как приготовить идеальную глазурь для имбирного печенья

Стоимость автосервисных услуг значительно повысилась

0:49
Экономика

В России в течение трех осенних месяцев 2024 года средняя стоимость обслуживания и ремонта автомобилей составила 10 500 рублей, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

автосервис
Фото: Wikipedia by Roman Zázvorka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
автосервис

По словам директора сети Татьяны Овчинниковой, ремонты становятся все более сложными и трудоемкими, требующими все больше разнообразных запчастей и услуг, сообщают "Известия" со ссылкой на Fit Service, 

Также стало известно, что "Российская ассоциация автодилеров", "Опора России" и независимые автосервисы ведут переговоры о введении обязательств для иностранных автопроизводителей и импортеров сохранять данные для диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобилей на территории России.

Уточнения

Станция технического обслуживания автосервис — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Экономика и бизнес
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь
Недвижимость
Кто по закону имеет право войти в вашу квартиру без разрешения: что делать, если вы не хотите открывать дверь Аудио 
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Экономика и бизнес
Погибла мечта Европы об энергетической независимости Аудио 
Популярное
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли

Геологи завершили составление карты затонувшей Зеландии, открыв почти два миллиона квадратных миль подводного рельефа.

Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
Нежный куриный рулет с сюрпризом внутри — то, что нужно на праздничный стол
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Райский отдых с подвохом — туристы разочарованы отдыхом на Кубе и в Венесуэле
Леру Кудрявцеву потрясла баснословная стоимость билетов в Большой театр
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Изменился состав сборной России на Кубок Первого канала
Последние материалы
Как приготовить идеальную глазурь для имбирного печенья
В США высказались о возможности увеличения парка бомбардировщиков B-21
Россия может стать первой страной с резервом в биткоинах
Тёмный охотник: кто живет на глубине 8 километров?
Несколько дней на спасение почты Gmail: что делать, если аккаунт взломан
Ошибка, которая делает мёд бесполезным в вашем чае
Натуральные методы защиты растений от улиток в огороде
Лучшие автомобили с минимальными расходами на ремонт
Ледяной город в Китае привлекает туристов со всего мира
Лучшие сорта томатов для консервирования
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.