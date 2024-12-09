Стоимость автосервисных услуг значительно повысилась

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России в течение трех осенних месяцев 2024 года средняя стоимость обслуживания и ремонта автомобилей составила 10 500 рублей, что на 26% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Фото: Wikipedia by Roman Zázvorka, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ автосервис

По словам директора сети Татьяны Овчинниковой, ремонты становятся все более сложными и трудоемкими, требующими все больше разнообразных запчастей и услуг, сообщают "Известия" со ссылкой на Fit Service,

Также стало известно, что "Российская ассоциация автодилеров", "Опора России" и независимые автосервисы ведут переговоры о введении обязательств для иностранных автопроизводителей и импортеров сохранять данные для диагностики, технического обслуживания и ремонта автомобилей на территории России.

Уточнения

Станция технического обслуживания автосервис — предприятие, предоставляющее услуги населению и/или организациям по плановому техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению поломок, установке дополнительного оборудования (тюнингу), восстановительному (кузовному) ремонту автомобилей.





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