Путин утвердил список поручений по борьбе с манипуляциями на финансовых рынках

Президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о внесении изменений в закон о борьбе с манипуляциями на финансовых рынках.
Глава государства поручил правительству и Центробанку вместе с Верховным судом рассмотреть предложения, направленные на улучшение контроля за использованием инсайдерской информации, сообщается на сайте президента России.
В частности, предлагается увеличить минимальный размер ущерба для уголовной ответственности до 100 млн рублей.
Также планируется продлить срок давности для наложения административной ответственности и повысить размеры штрафов. В рамках инициативы предусмотрена конфискация имущества за манипуляции на рынке, а также введение дополнительных механизмов, позволяющих освободиться от уголовной ответственности тем, кто совершает правонарушение впервые и возмещает причиненный ущерб, говорится в поручении.
Манипуляция - способ господства и подавления воли.
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