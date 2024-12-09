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Путин утвердил список поручений по борьбе с манипуляциями на финансовых рынках

0:58
Экономика

Президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о внесении изменений в закон о борьбе с манипуляциями на финансовых рынках.

владимир путин
Фото: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
владимир путин

Глава государства поручил правительству и Центробанку вместе с Верховным судом рассмотреть предложения, направленные на улучшение контроля за использованием инсайдерской информации, сообщается на сайте президента России.

В частности, предлагается увеличить минимальный размер ущерба для уголовной ответственности до 100 млн рублей.

Также планируется продлить срок давности для наложения административной ответственности и повысить размеры штрафов. В рамках инициативы предусмотрена конфискация имущества за манипуляции на рынке, а также введение дополнительных механизмов, позволяющих освободиться от уголовной ответственности тем, кто совершает правонарушение впервые и возмещает причиненный ущерб, говорится в поручении.

Уточнения

Манипуляция - способ господства и подавления воли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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