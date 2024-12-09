Египет меняет подход к закупке зерна

1:36 Your browser does not support the audio element. Экономика

Союз экспортеров и производителей зерна России получил официальное уведомление об изменении схемы закупок пшеницы и других сельскохозяйственных продуктов в Египте.

Фото: commons.wikimedia.org by Maxdrobot, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Элеватор для хранения зерна

Как сообщил "Интерфаксу" председатель правления союза Эдуард Зернин, в письме Министерства снабжения и внутренней торговли Египта, адресованном главе Минсельхоза России Оксане Лут, которое имеется у союза, говорится, что египетское агентство по устойчивому развитию Mostakbal Misr становится единственным государственным органом с исключительными полномочиями для организации международных тендеров и прямых закупок пшеницы и других продовольственных товаров для нужд страны.

"Российские экспортеры зерна готовы поделиться опытом и лучшими отраслевыми практиками с новым агентством по государственным закупкам", - подчеркнул Зернин.

Mostakbal Misr теперь выполняет все функции, которые ранее осуществляло государственное агентство закупок продовольствия Египта (GASC), и допускает участие в проводимых тендерах или прямых закупках всех аккредитованных поставщиков GASC зерна и других продуктов питания.

В письме также подтверждаются полномочия сотрудников Mostakbal Misr на заключение сделок в рамках тендеров или прямых закупок, а также заверяется наличие финансовых средств для выполнения обязательств перед компаниями, которые победили в тендерах или участвовали в прямых закупках, при условии добросовестного исполнения своих обязательств по поставкам.

Уточнения

Тендер — конкурсная форма проведения подрядных торгов.





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