Сотрудники магазинов Decathlon во Франции бастуют из-за усиливающегося кризиса

2:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Профсоюзы призвали к общенациональной забастовке в прошлую субботу в магазинах торговой марки Decathlon (Франция), специализирующейся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами.

Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under Free More info Товар

Это произошло на фоне того, что компания планирует выплатить рекордные дивиденды своему акционеру — семейной ассоциации Mulliez (AFM), в то время как дистрибьютор Auchan, также принадлежащий этой семье, несколько недель назад объявил о масштабном социальном плане, что вызвало недовольство сотрудников и профсоюзных организаций, сообщает ladepeche.fr.

В начале ноября дистрибьютор Auchan сообщил о своем социальном плане, который включает сокращение 2400 рабочих мест во Франции и закрытие некоторых магазинов.

Менее чем через месяц профсоюзы узнали, что Decathlon собирается выплатить своему акционеру миллиард евро дивидендов за финансовый год 2024. Эта новость стала неприятным сюрпризом для профсоюзов и работников.

CFDT (Французская демократическая конфедерация труда) инициировала национальную забастовку во всех 320 магазинах Decathlon во Франции на субботу, 7 декабря.

В основе этого общественного недовольства лежит продолжающийся кризис.

Премьер-министр Мишель Барнье также высказался с требованием знать, как Auchan и Michelin — еще одна группа, планирующая сокращение рабочих мест — "заработали деньги от государства".

Дистрибьютор заверил, что его сокращение расходов в рамках CICE (налогового кредита на конкурентоспособность и занятость) на сумму 83 миллиона евро в год с 2013 по 2018 год было "полностью использовано для достижения поставленных целей", а также для уплаты различных налогов и сборов и оплаты налогов на заработную плату.

Уточнения

Профессиона́льный сою́з (сокр. профсою́з) — добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду своей деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре.



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