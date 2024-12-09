Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три ошибки, которые разрушают ваш любимый праздничный салат
Топ-4 ошибки полива, которые совершает почти каждый любитель растений
Что делать, если авария произошла из-за снежной колеи
Гниение деревьев: можно ли спасти любимое растение?
Как изменились правила аренды жилья для туристов в Италии
Силовые тяжело даются? Уменьшить боль во время тренировок помогут эти советы
Яна Рудковская показала, какой подарок нашёл под ёлкой её младший сын Арсений
Какой должна быть ваша идеальная помада — нужно учесть всего три критерия
Школьники нашли перспективное лекарство от рака в гусином помёте

Сотрудники магазинов Decathlon во Франции бастуют из-за усиливающегося кризиса

2:03
Экономика

Профсоюзы призвали к общенациональной забастовке в прошлую субботу в магазинах торговой марки Decathlon (Франция), специализирующейся на разработке, производстве и розничной торговле спортивными товарами.

Товар
Фото: freepik.com by pressfoto is licensed under Free More info
Товар

Это произошло на фоне того, что компания планирует выплатить рекордные дивиденды своему акционеру — семейной ассоциации Mulliez (AFM), в то время как дистрибьютор Auchan, также принадлежащий этой семье, несколько недель назад объявил о масштабном социальном плане, что вызвало недовольство сотрудников и профсоюзных организаций, сообщает ladepeche.fr.

В начале ноября дистрибьютор Auchan сообщил о своем социальном плане, который включает сокращение 2400 рабочих мест во Франции и закрытие некоторых магазинов.

Менее чем через месяц профсоюзы узнали, что Decathlon собирается выплатить своему акционеру миллиард евро дивидендов за финансовый год 2024. Эта новость стала неприятным сюрпризом для профсоюзов и работников.

CFDT (Французская демократическая конфедерация труда) инициировала национальную забастовку во всех 320 магазинах Decathlon во Франции на субботу, 7 декабря.

В основе этого общественного недовольства лежит продолжающийся кризис.

Премьер-министр Мишель Барнье также высказался с требованием знать, как Auchan и Michelin — еще одна группа, планирующая сокращение рабочих мест — "заработали деньги от государства".

Дистрибьютор заверил, что его сокращение расходов в рамках CICE (налогового кредита на конкурентоспособность и занятость) на сумму 83 миллиона евро в год с 2013 по 2018 год было "полностью использовано для достижения поставленных целей", а также для уплаты различных налогов и сборов и оплаты налогов на заработную плату.

Уточнения

Профессиона́льный сою́з (сокр. профсою́з) — добровольное общественное объединение людей, связанных общими интересами по роду своей деятельности на производстве, в сфере обслуживания, культуре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Красота и стиль
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Экономика и бизнес
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Станислав Дужников признался, что на съёмках сериала Воронины у него появилась вторая семья
Шоу-бизнес
Станислав Дужников признался, что на съёмках сериала Воронины у него появилась вторая семья Аудио 
Популярное
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли

Астрономы сделали удивительное открытие — они обнаружили крупнейший резервуар воды во Вселенной.

Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Почему принцесса Диана стала иконой для миллионов людей Светлана Сметанина Сирийские генералы перед лицом капитуляции: какими словами они прикрывали поражение Андрей Николаев Мирный план Трампа для Зеленского — смерть, а для Путина — просто переговоры Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Последние материалы
Чем подкормить растения в зимнем огороде?
Сотрудники магазинов Decathlon во Франции бастуют из-за усиливающегося кризиса
Как правильно солить мясо при жарке, чтобы оно было сочным
Как избежать путаницы на круговых развязках: объясняем простыми словами
От медитации к медицине: открытие, которое изменит подход к антистрессовой терапии
Дышите чистым воздухом: лучшие советы по выбору вентиляции
Цветная капуста не растёт: секреты подкормки капризной культуры
Секреты безупречной кожи на Новый год
Замедлить старение по методу Рианны: певица раскрыла секрет упругости кожи
Певица Анна Седокова показала взрослую красавицу-дочь
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.