Польские производители находятся на грани краха из-за наплыва украинского цемента

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Импорт цемента с Украины всё больше становится угрозой для польских производителей, которые выступают с призывом ввести квоты и предупреждают, что в противном случае могут закрыть свои цементные заводы, сообщает EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by Szlomo Lejb, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ цемент

По информации польского издания "Пульс бизнеса", с 2019 по 2023 год объем импорта цемента с Украины в Польшу увеличился более чем на 1500%.

"В 2020 году в Польшу с Украины пришло 32 тысячи тонн цемента, в 2021 году — 52 тысячи, в 2022 году — 101 тысяча, а в 2023 году — по оценкам Ассоциации производителей цемента — почти 340 тысяч тонн", — приводится цитата из издания.

Наиболее значительный рост наблюдается после начала российской спецоперации по денацификации Украины.

В текущем году, согласно прогнозам ассоциации, импорт может достичь свыше полумиллиона тонн, а в следующем году — даже 1,5 миллиона тонн. Всё это, безусловно, оказывает прямое влияние на польских производителей.

Уточнения

Цемент (лат. caementum — «щебень, битый камень») — искусственное неорганическое гидравлическое вяжущее вещество.



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