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Центробанк сообщил о рекордных хищениях с банковских счетов

Экономика

В период с июля по сентябрь 2024 года российские банки зарегистрировали 348,6 тысячи операций, проведённых без согласия клиентов — как физических, так и юридических лиц. Об этом информировал Центробанк РФ.

Человек с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Человек с телефоном

За прошедший квартал были похищены 9,3 миллиарда рублей со счетов россиян, что стало рекордным значением за последние четыре года. При этом 98,6% случаев касаются именно хищений у физических лиц.

Кроме того, в целом за 2023 год объём операций, осуществлённых без согласия граждан, составил 15,3 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что инфляция в России поддерживает высокий спрос, который невозможно остановить даже с помощью высокой ключевой ставки Центробанка.

Уточнения

Клиент — заказчик, покупатель, приобретатель услуг.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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