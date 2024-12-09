Урановый гигант Cameco из Канады испытывает проблемы из-за маршрута в обход России

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Отказ от сотрудничества с Россией в вопросах добычи и экспорта урана из Казахстана создал сложности для канадской компании Cameco, сообщает EADaily со ссылкой на вице-президента компании Гранта Айзека, который участвовал в телеконференции для инвесторов.

Фото: cameco.com is licensed under Free More info Добыча урана на проекте «Инкай» в Казахстане

Проект "Инкай" в Казахстане обеспечивает Cameco 10% от общего объёма добычи урана и остаётся важным элементом в портфеле канадского гиганта. Однако прекращение взаимодействия с Россией привело к проблемам как в добыче урана, так и в его транспортировке. Производственные показатели снижаются, а грузовые отправления задерживаются.

По словам Айзека, эти задержки создают дисбалансы, но компания использует различные источники поставок, включая запасы, долгосрочные контракты и рыночные закупки, чтобы выполнять свои обязательства по продажам.

Ранее уран, добытый в Казахстане, отправлялся в Санкт-Петербург, откуда уже морем доставлялся в Канаду. Однако проблемы не ограничиваются только транспортировкой — отказ от российских услуг также сказался на добыче урана в Казахстане.

На проекте "Инкай", где Cameco владеет 40%, наблюдаются трудности с нехваткой серной кислоты.

Уточнения

Уран (лат. Uranium), одно из значений — химический элемент с атомным номером 92, относится к семейству актиноидов.





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