Впечатляет — туфли из Волшебника страны Оз были проданы за 32,5 млн долларов

Недавно в США были проданы рубиновые туфли, которые носила главная героиня Дороти в фильме "Волшебник страны Оз". Роль Дороти в кинокартине 1939 года исполнила актриса Джуди Гарланд.

Фото: Heritage Auctions/Keystone Press Agency/Globallookpress is licensed under Free More info Туфли Дороти

Как сообщает "Царьград" со ссылкой на аукционный дом Heritage Auctions, туфли были проданы за 32,5 миллиона долларов.

В 2005 году произошла попытка их кражи из музея Джуди Гарланд. Мошенник успел донести обувь до скупщика краденого, но тот рассказал ему, что декор туфель сделан из стекла, а не из рубинов. Разочаровавшись, воришка решил передать туфли другим людям, поскольку возвращать их в музей было бы слишком странно.

В 2018 году Федеральное бюро расследований провело операцию, в результате которой туфли были обнаружены. Таким образом, с момента их пропажи прошло целых 13 лет.

Напоминаем, что указанный фильм был номинирован на премию "Оскар" в 1940 году и основан на книге "Удивительный волшебник из страны Оз", написанной писателем Лайменом Фрэнком Баумом в 1900 году. В России и на бывшем постсоветском пространстве книга известна как "Волшебник Изумрудного города".

Уточнения

«О́скар» (англ Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручаемая деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов.



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