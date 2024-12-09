Зарплата в этих сферах значительно повысится в 2025 году

1:08 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин ожидает, что в 2025 году зарплаты работников IT-сектора, инженеров и строителей вырастут в 5-10 раз быстрее инфляции.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

"Рост заработных плат темпами выше инфляции в 2025 году будет у работников IT-сектора, инженеров и строителей. Полагаю, что доходы большинства из них вырастут на 20-50%", — цитирует эксперта сайт aif. ru.

Экономист объяснил, что значительная дифференциация зарплат связана с тем, что уровень оплаты труда в этих сферах в России сильно варьируется в зависимости от навыков и квалификации работников. При этом рост зарплат в указанных трех секторах окажется в 5-10 раз выше инфляции.

Кроме того, Балынин отметил, что в 2025 году рост зарплат педагогов, врачей, преподавателей вузов и других сотрудников бюджетной сферы также превысит уровень инфляции в 2-3 раза.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег.



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