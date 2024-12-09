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В Ростовской области прошёл международный саммит АгриФуд Россия 2024

4:14
Экономика

В Ростовской области на прошлой неделе прошёл четвёртый международный саммит "АгриФуд Россия 2024" на базе Донского государственного технического университета.

IV Международный саммит АгриФуд Россия 2024
Фото: Пресс-служба ДГТУ
IV Международный саммит АгриФуд Россия 2024

Основная цель мероприятия, в котором приняли участие эксперты, политики, ученые и представители предприятий, — наметить пути развития агросектора в России и поставить задачи для инновационных центров по технологическому развитию и кадровому обеспечению сектора.

В развивающихся странах продолжает расти спрос на продукты питания в связи с увеличением численности населения, поэтому в развитых странах так активно работают над созданием органической продукции, а также альтернативных источников пищи.

Участники обсудили участие регионов научно-образовательного центра (НОЦ) Юга России в нацпроектах технологического лидерства, включая экологию, биотехнологии и систему подготовки кадров в АПК. ДГТУ выступает координатором программы НОЦ Юга России в Ростовской области, реализуя пять проектов.

Проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности ДГТУ Иннесса Ефременко отметила, что последние четыре года шла работа в тесной кооперации, к тому же активно шла подготовка молодых ученых, в результате был создан беспилотный трактор "ДОНТЕХ", была предложена новая технология роботизированной выплавки композиционных материалов. Успешен был и проект Южного федерального университета по нанопористым материалам для хранения продуктов.

Сейчас в разработке программа развития центра до 2030 года. От ДГТУ будут предложены проекты по производству кормов для аквакультуры, такое производство, где в небольших объемах выпускают пробиотические препараты, уже создано на базе ДГТУ.

Также в ДГТУ идет работа над проектом по выращиванию австралийского рака. Также В списке проектов — новые стройматериалы и интеллектуальные транспортные системы. Иннесса Ефременко подчеркнула, что в университете создана большая команда, которая занимается экспертизой дорожных покрытий.

На заседании круглого стола "Кадровые задачи АПК и сельхозмашиностроения: вызовы для НОЦ Юга России и новых регионов" напомнили про растущую потребность в формировании профессиональных кадров для сельского хозяйства и машиностроения, которые будут способны справляться со своими задачами и внедрять инновации в условиях быстро меняющегося рынка.

Ростовская и Волгоградская области, а также Краснодарский край активно развивают и международное сотрудничество по экономическим вопросам, в том числе с Белоруссией, Вьетнамом, Китаем, Египтом, Турцией.

В рамках саммита "АгриФуд" подписаны соглашения о присоединении к НОЦ Юга России ДНР и ЛНР. Новые регионы обладают большим потенциалом развития.

По итогам саммита было решено создавать лабораторную базу для проведения исследований с применением технологий искусственного интеллекта, развивать сотрудничество НОЦ с образовательными и научными организациями, а также бизнес-сообществом, создавать научно-образовательные подразделения, внедрять "зелёные" технологии в производстве строительных материалов, при проектировании зданий.

На полях саммита были достигнуты договоренности о сотрудничестве с китайской ассоциацией "Шёлковый путь".

Подводя итог, ректор ДГТУ Бесарион Месхи отметил, что приоритеты технологического развития страны должны уточняться всеми участниками процесса — учеными, политиками, бизнесменами. Именно такой площадкой выступил и саммит "АгриФуд".

"В этой связи очень важно налаживать конструктивное взаимодействие научных организаций не только с региональными партнерами в рамках деятельности Южного НОЦ, который расширился, прирос сейчас двумя новыми регионами, но и на международном уровне", — отметил Месхи.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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