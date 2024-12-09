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Центробанк готов пойти на риск, чтобы остановить инфляцию

2:39
Экономика

К концу следующего года рост цен в России может замедлиться, однако это может привести к временной рецессии в экономике.

Банк России
Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Банк России

Такое мнение высказал главный экономист консалтинговой компании "ПФ-Капитал" и экс-советник министра экономического развития Российской Федерации Евгений Надоршин в интервью URA.RU. Он отметил, что инфляция поддерживает высокий спрос, который невозможно остановить даже с помощью высокой ключевой ставки Центробанка.

По мнению эксперта, высокая инфляция в России сохранится в первой половине следующего года. Инфляция может замедлиться к концу года, но это грозит временным спадом. Обвал рубля в конце ноября был вызван паникой на внутреннем рынке. Санкции стали провоцирующим фактором, но не определяющим. Рост дефицита бюджета и внешние санкции усугубили ситуацию. 

Изменение курса рубля незначительно влияет на инфляцию в продовольственном секторе. Продовольственная инфляция обогнала инфляцию в сфере услуг. Валютные колебания сказываются на непродовольственных товарах, но их инфляция была низкой. 

Зарплаты растут быстрее, чем производительность труда, что влияет на инфляцию. В услугах бизнес перекладывает издержки на потребителя, что поддерживает рост цен. 

Повышение ключевой ставки не полностью контролирует инфляцию. Рынок труда перенапряжен, и значительная часть спроса не связана с рыночными секторами. Ставка 16% не сработала в полной мере, но определенный эффект был. Для снижения инфляции нужно наращивать производство, но мощностей для этого не хватает. Инвестиции растут, но в основном за счет строительной отрасли и производства оружия. Для снижения инфляции нужны годы и значительные инвестиции. В Китае, США и Евросоюзе инфляция находится в рамках ориентира. В Турции инфляция высокая, но не оказывает заметного влияния на Россию. Основной торговый партнер для России — КНР, где инфляция отсутствует. 

 Как сохранить сбережения в 2025 году? Депозиты остаются выгодным предложением, но основной риск связан с надежностью банков. Банки накопили достаточный запас для выживания, но могут столкнуться с убытками. Государство может увеличить страховую сумму по депозитам и пересмотреть нормативы для банков. Федеральный бюджет также сможет переварить дефицит и расплатиться по долгам. 

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги, процесс обесценивания денег.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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