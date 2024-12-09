Популярные новогодние салаты резко подорожали

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году стоимость приготовления традиционного салата "Селёдка под шубой" для четырёх человек выросла до 263 рублей, что на 13% превышает показатели прошлого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Lexx Xell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Селёдка под шубой

Салат "Оливье" тоже подорожал — его приготовление обойдется в 529 рублей, что на 9% дороже, чем в 2023 году. Эти данные приводит Росстат по итогам октября.

Согласно информации "Известий", сильнее всего за год подорожали основные ингредиенты: картофель прибавил в цене 65%, лук подорожал на 26%, а свекла — на 23%.

Ранее Ассоциация производителей "Руспродсоюз" оценила минимальную стоимость набора продуктов для новогоднего стола.

По расчётам, россиянам понадобится не менее 8,1 тысячи рублей, чтобы купить ингредиенты для "Селедки под шубой", "Оливье", бутербродов с икрой и маслом, мясных нарезок, мандаринов, шампанского и шоколадных конфет.

Уточнения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию официальной статистической информации о социальных, экономических, демографических, экологических и других общественных процессах в Российской Федерации.



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