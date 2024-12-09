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Готовьтесь к резким скачкам! Рассказываем, сколько будет стоить доллар в 2025 году

1:12
Экономика

Депутат Московской областной думы Анатолий Никитин в интервью для "Газеты.Ru" спрогнозировал, что в 2025 году средний курс доллара составит около 95 рублей.

Оплата наличными
Фото: freepik.com by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оплата наличными

Он уточнил, что на текущий момент курс может колебаться в пределах 100-110 рублей до конца февраля, однако изменения возможны в зависимости от внешних факторов.

Никитин отметил, что на протяжении всего года курс, скорее всего, будет держаться в пределах 95 рублей, несмотря на сильные колебания в краткосрочной перспективе. Он также добавил, что заработать на продаже долларов в декабре ещё возможно, если валюта была приобретена летом по цене 82-85 рублей.

Говоря о хранении или обмене валюты в декабре, депутат подчеркнул, что все зависит от целей человека. Если доллары необходимы для путешествий или других краткосрочных расходов, их лучше оставить.

Однако, на собственном примере, он отметил, что предпочитает вкладывать свободные средства в развитие отечественного бизнеса, а не хранить их в валюте.

Уточнения

До́ллар Соединённых Штатов Америки (англ. United States dollar) — денежная единица США, одна из основных резервных валют мира. 1 доллар = 100 центов.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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