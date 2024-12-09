Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Почему важно продувать авто после мойки в морозы
Ваша кошка часто царапается? Вот что нужно делать
Что значит уход Асада для туристов в Сирии
Эти 4 метода использования апельсиновой кожуры сделают вашу рассаду идеальной
Не только высота: угрозы жизни альпинистов на Эвересте
Идеальный жареный картофель на вашем столе. Советы по приготовлению
Горный курорт Роза Хутор открывает зимний сезон 2024/2025
От прыщей до морщин: универсальные рецепты с алоэ
Нутрициолог рассказала, почему не стоит есть овсянку при насморке и кашле

Готовьте кошелёк! Стало известно, насколько вырастут цены на электроэнергию в 2025 году

1:12
Экономика

Цены на электроэнергию для населения в России в 2025 году вырастут в среднем на 12,6%, сообщила агентству "Прайм" аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

электроэнергия
Фото: freepik.com by montypeter is licensed under Free More info
электроэнергия

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, повышение тарифов начнётся с 1 июля, а не с 1 января, как обычно. Однако увеличение стоимости электричества будет различным в зависимости от региона.

Наименьший рост тарифов ожидается в Амурской области (8,6%), республике Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийском автономном округе (9%). В то же время самые высокие повышения цен прогнозируются в Пермском крае (21,1%), Кемеровской области (19,8%) и республике Северная Осетия — Алания (19,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 15% и 14,6% соответственно, а в других регионах увеличение составит от 10 до 18%.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней
Садоводство, цветоводство
Сорта перца, которые не боятся ни морозов, ни болезней Аудио 
Как правильно посеять эустому
Садоводство, цветоводство
Как правильно посеять эустому Аудио 
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Красота и стиль
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Популярное
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза

Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.

Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Русская Исландия предлагает встречу с Двумя монахами, Медовыми водопадами и броккенским призраком Игорь Буккер МиГ-31И. Уникальный небесный носитель гиперзвуковых ракет Дмитрий Плотников Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Погибла мечта Европы об энергетической независимости
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
МиГ-31И. Уникальный небесный носитель гиперзвуковых ракет
Новый взгляд на Вселенную: как человечество смогло посмотреть в прошлое
Ваша кошка проживёт очень долго, если вы будете следовать этим правилам
Как носить кожаную юбку и быть в тренде: лайфхаки сезона
Что добавить вместо лимона в чёрный чай для максимальной пользы здоровью?
Как вырастить голубику, которая даст рекордный урожай
Почему 29% россиян предпочитают менять масло своими руками
Солнце или тень: где баклажаны растут лучше
Путешествие по мосту через Амур: новый автобусный маршрут в Китай
Готовьте кошелёк! Стало известно, насколько вырастут цены на электроэнергию в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.