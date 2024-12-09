Готовьте кошелёк! Стало известно, насколько вырастут цены на электроэнергию в 2025 году

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Цены на электроэнергию для населения в России в 2025 году вырастут в среднем на 12,6%, сообщила агентству "Прайм" аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.

Фото: freepik.com by montypeter is licensed under Free More info электроэнергия

Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, повышение тарифов начнётся с 1 июля, а не с 1 января, как обычно. Однако увеличение стоимости электричества будет различным в зависимости от региона.

Наименьший рост тарифов ожидается в Амурской области (8,6%), республике Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийском автономном округе (9%). В то же время самые высокие повышения цен прогнозируются в Пермском крае (21,1%), Кемеровской области (19,8%) и республике Северная Осетия — Алания (19,1%).

В Москве и Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 15% и 14,6% соответственно, а в других регионах увеличение составит от 10 до 18%.

Уточнения

Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.



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