Готовьте кошелёк! Стало известно, насколько вырастут цены на электроэнергию в 2025 году

Цены на электроэнергию для населения в России в 2025 году вырастут в среднем на 12,6%, сообщила агентству "Прайм" аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина.
Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, повышение тарифов начнётся с 1 июля, а не с 1 января, как обычно. Однако увеличение стоимости электричества будет различным в зависимости от региона.
Наименьший рост тарифов ожидается в Амурской области (8,6%), республике Алтай (8,8%) и Ханты-Мансийском автономном округе (9%). В то же время самые высокие повышения цен прогнозируются в Пермском крае (21,1%), Кемеровской области (19,8%) и республике Северная Осетия — Алания (19,1%).
В Москве и Санкт-Петербурге тарифы вырастут на 15% и 14,6% соответственно, а в других регионах увеличение составит от 10 до 18%.
Электроэне́ргия (или электрическая эне́ргия) — физический термин, широко распространённый в технике и в быту для определения количества электрической энергии, выдаваемой генератором в электрическую сеть или получаемой из сети потребителем.
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