Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Создайте новогоднюю атмосферу в доме с помощью мелких деталей
Учёные составили карту затонувшего восьмого континента Земли
Простой рецепт сытной карбонары с ветчиной и сливками
Собака на поводке-рулетке: иллюзия удобства или реальная угроза безопасности
Исследование вас поразит: как меняется мозг под влиянием спорта
В России обсуждают отмену штрафов водителям с маячками
Растение, которое украсит ваш сад с мая до морозов
3 ошибки, которые делают ваш образ вульгарным
Цветущая орхидея: что сделать, чтобы растение пустило стрелу?

Совокупные вознаграждения топ-менеджеров банков России достигли нескольких десятков миллиардов

0:58
Экономика

Общее вознаграждение топ-менеджеров российских банков превысило 64 миллиарда рублей по итогам 2023 года и первого полугодия 2024 года.

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Эти данные были опубликованы в отчетности 18 из 50 крупнейших банков по активам, которую проанализировали "Ведомости".

На эти учреждения приходится 70% активов (132 триллиона из 187 триллионов рублей на октябрь 2024 года) и 72% общей чистой прибыли банковского сектора (1,32 триллиона из 1,83 триллиона рублей за первое полугодие 2024 года).

Ранее сообщалось, что жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов быстрее всего в России могут накопить на первый взнос по ипотеке.

Уточнения

Топ-менеджмент — группа руководителей высшего уровня иерархии бизнеса, которые обладают определённой властью и полномочиями для эффективного управления организацией, и имеют в своём распоряжении совет директоров и/или акционеров.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Экономика и бизнес
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно
Еда и рецепты
Попробуйте селёдку по-еврейски: просто, вкусно и необычно Аудио 
Как правильно посеять эустому
Садоводство, цветоводство
Как правильно посеять эустому Аудио 
Популярное
Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза

Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.

Рецепт тушёной капусты, который покоряет с первого раза
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Какой картофель сажать? Лучшие сорта для вашего огорода
Модные способы носить шарф этой зимой, чтобы не замерзнуть
Бескрайний резервуар воды обнаружен в 12 млрд световых лет от Земли
Противокорабельная ракета Оникс. Смертоносный русский удар по морским целям Дмитрий Плотников Наша планета стремительно нагревается, смертельная жара 2024 года повторится неоднократно Игорь Буккер Сирию ждёт распад. Россия после репутационных потерь окажется бенефициаром Любовь Степушова
Западные санкции обрушили промышленное производство в Европе
Что делать, чтобы лобовое стекло не замерзало: проверенные методы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Главные недостатки древесных пеллет для отопления, о которых не говорят продавцы
Последние материалы
Лёгкие и действенные способы избавиться от воспалений на лице
Как заставить клематисы цвести обильно и без хлопот
В США нашли способ для борьбы с нехваткой жилья
Грузовик с антиматерией отправится в путешествие по Европе
Выход нового Porsche 718 задерживают
Как избежать мозолей и трещин в холодное время года
Самолёт в Таиланд задержали из-за неадекватного туриста
Вооружаемся лекарствами на Новый Год: без этого не обойтись
Как можно привести себя в форму без посещения тренажёрного зала
Не ставьте зеркало в этих местах, если не хотите навлечь на себя неприятности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.