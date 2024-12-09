Совокупные вознаграждения топ-менеджеров банков России достигли нескольких десятков миллиардов

0:58 Your browser does not support the audio element. Экономика

Общее вознаграждение топ-менеджеров российских банков превысило 64 миллиарда рублей по итогам 2023 года и первого полугодия 2024 года.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Эти данные были опубликованы в отчетности 18 из 50 крупнейших банков по активам, которую проанализировали "Ведомости".

На эти учреждения приходится 70% активов (132 триллиона из 187 триллионов рублей на октябрь 2024 года) и 72% общей чистой прибыли банковского сектора (1,32 триллиона из 1,83 триллиона рублей за первое полугодие 2024 года).

Ранее сообщалось, что жители Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов быстрее всего в России могут накопить на первый взнос по ипотеке.

Уточнения

Топ-менеджмент — группа руководителей высшего уровня иерархии бизнеса, которые обладают определённой властью и полномочиями для эффективного управления организацией, и имеют в своём распоряжении совет директоров и/или акционеров.





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