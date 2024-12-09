За осень говядина в Новосибирске подорожала сразу на 50 рублей

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

В Новосибирске фиксируется увеличение цен на продукты питания, особенно на говядину.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тушеное мясо

Согласно данным "Контур.Маркета", в период с сентября по октябрь 2024 года стоимость мяса возросла на 31% по сравнению с прошлым годом, достигнув 502 рублей за полкилограмма. Об этом сообщает РБК Новосибирск.

С начала осени килограмм говядины подорожал на 50 рублей, и это заметили как покупатели, так и продавцы. Ольга Чикан, предприниматель, отметила, что задняя часть без кости теперь стоит 800 рублей за килограмм, а мясо на кости — от 650 рублей. По её словам, цены продолжают расти почти каждый месяц, но последний скачок стал особенно заметным.

Уточнения

Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).



Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.

