В Новосибирске фиксируется увеличение цен на продукты питания, особенно на говядину.
Согласно данным "Контур.Маркета", в период с сентября по октябрь 2024 года стоимость мяса возросла на 31% по сравнению с прошлым годом, достигнув 502 рублей за полкилограмма. Об этом сообщает РБК Новосибирск.
С начала осени килограмм говядины подорожал на 50 рублей, и это заметили как покупатели, так и продавцы. Ольга Чикан, предприниматель, отметила, что задняя часть без кости теперь стоит 800 рублей за килограмм, а мясо на кости — от 650 рублей. По её словам, цены продолжают расти почти каждый месяц, но последний скачок стал особенно заметным.
Говя́дина говяжье мясо — мясо домашних коров, быков и волов (подсемейства Бычьи).
Новосиби́рск (; до 1926 года — Но́во-Никола́евск) — третий по численности населения город России, крупнейший город её азиатской части, административный центр Сибирского федерального округа, Новосибирской области и Новосибирского района (в состав последнего не входит), центр Западно-Сибирского экономического района.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Секрет мягкой и сочной капусты — в правильной технике тушения и последовательности добавления ингредиентов.