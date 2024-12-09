Определились регионы-лидеры по накоплению на первый взнос по ипотеке

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

Исследование, проведенное РИА Новости, определило, в каком регионе быстрее можно семье накопить денег на первоначальный взнос по ипотеке.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Ключ

Исследование основывалось на предположении, что семья из двух работающих человек с медианной зарплатой и одним ребенком ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (суммарные трудовые доходы за вычетом прожиточных минимумов) на пополняемом банковском вкладе. Медианная зарплата была рассчитана РИА Новости за период с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2024 года.

Жители Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов и Магаданской области быстрее всего в России могут накопить на первый взнос по ипотеке, в то время как жителям Крыма и Кабардино-Балкарии для этого требуется намного больше времени.

Первоначальный взнос определялся как 30% от стоимости типовой квартиры площадью 60 квадратных метров в каждом регионе. Прожиточные минимумы, зарплаты и цены на недвижимость учитывались отдельно для каждого региона. Для исследования процентная ставка по депозитам принималась в соответствии с федеральным округом, к которому относится регион. Дополнительно анализировалась сумма первоначального взноса.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника.



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