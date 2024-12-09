В Японии планируют оказывать помощь в строительстве доступного жилья

Правительство Токио рассматривает внедрение политики доступного жилья, чтобы облегчить поиск жилья для людей со средним уровнем дохода в столице.
Запланированный фонд обеспечит финансовую поддержку частным компаниям для строительства доступного жилья, сообщает The Japan Times.
Хотя конкретные размеры, сроки начала и другие детали программы будут определены позже, столичное правительство намерено стимулировать компании, которые уделяют внимание корпоративной социальной ответственности, к совместным инвестициям в фонд.
В связи с текущей ситуацией семьям с детьми становится сложно найти просторные дома в Токио, что приводит к тому, что «дошкольники и их родители вынуждены переезжать из столицы», отметил представитель правительства Токио.
Фонд (англ. Foundation; фр. fond от лат. fundus — основание) — некоммерческая организация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели.
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