В Японии планируют оказывать помощь в строительстве доступного жилья

0:51 Your browser does not support the audio element. Экономика

Правительство Токио рассматривает внедрение политики доступного жилья, чтобы облегчить поиск жилья для людей со средним уровнем дохода в столице.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Семья

Запланированный фонд обеспечит финансовую поддержку частным компаниям для строительства доступного жилья, сообщает The Japan Times.

Хотя конкретные размеры, сроки начала и другие детали программы будут определены позже, столичное правительство намерено стимулировать компании, которые уделяют внимание корпоративной социальной ответственности, к совместным инвестициям в фонд.

В связи с текущей ситуацией семьям с детьми становится сложно найти просторные дома в Токио, что приводит к тому, что «дошкольники и их родители вынуждены переезжать из столицы», отметил представитель правительства Токио.

Уточнения

Фонд (англ. Foundation; фр. fond от лат. fundus — основание) — некоммерческая организация, учреждённая гражданами и (или) юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов, преследующая благотворительные, культурные, образовательные или иные социальные, общественно полезные цели.





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