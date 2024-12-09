В США нашли способ для борьбы с нехваткой жилья

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

В США борются с нехваткой жилья, из-за которой цены на дома и арендная плата растут.

Фото: commons.wikimedia.org by N-Lange.de, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Плавучий дом хаусбот

Для решения проблемы всё больше городов и штатов обращаются к дополнительным жилым помещениям, передает Business Insider.

На этой неделе в Нью-Йорке вступил в силу закон о легализации вспомогательных жилых помещений.

Отныне домовладельцы могут сдавать в аренду пристройки, садовые домики на участке, переоборудованные гаражи.

Сельма Хепп, главный экономист компании CoreLogic, занимающейся информацией и аналитикой в сфере недвижимости, превратила свой гараж на заднем дворе в квартиру-студию, которую она сдаёт в аренду на Airbnb. В прошлом году она получала около 3000 долларов в месяц от сдачи в аренду своей студии — этого было достаточно, чтобы покрывать ежемесячные платежи по ипотеке за её основной дом.

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.





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