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В США нашли способ для борьбы с нехваткой жилья

0:56
Экономика

В США борются с нехваткой жилья, из-за которой цены на дома и арендная плата растут.

Плавучий дом хаусбот
Фото: commons.wikimedia.org by N-Lange.de, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Плавучий дом хаусбот

Для решения проблемы всё больше городов и штатов обращаются к дополнительным жилым помещениям, передает Business Insider.

На этой неделе в Нью-Йорке вступил в силу закон о легализации вспомогательных жилых помещений.

Отныне домовладельцы могут сдавать в аренду пристройки, садовые домики на участке, переоборудованные гаражи.

Сельма Хепп, главный экономист компании CoreLogic, занимающейся информацией и аналитикой в сфере недвижимости, превратила свой гараж на заднем дворе в квартиру-студию, которую она сдаёт в аренду на Airbnb. В прошлом году она получала около 3000 долларов в месяц от сдачи в аренду своей студии — этого было достаточно, чтобы покрывать ежемесячные платежи по ипотеке за её основной дом.

 

Уточнения

Аре́нда (лат. arrendare — отдавать внаём) — форма имущественного договора, при которой собственность передаётся во временное владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату другому собственнику.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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