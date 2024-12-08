В автоиндустрии предложения множатся, зарплата растёт

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Количество предложений для специалистов автоиндустрии в российских регионах растет на 20-50% в год, особенно в тех областях, где сосредоточены крупные автопарки.

Фото: freepik.com by Dragana_Gordic, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шины на зимней дороге

В межсезонье водители уделяют больше внимания техническому состоянию своих автомобилей, что способствует увеличению просмотров предложений.

"Больше всего выросли зарплаты у шиномонтажников. Работодатели предлагают специалистам до 89,2 тысячи рублей. На 31% больше зарплату стали предлагать автослесарям — средняя зарплата этой осенью по вакансиям в указанной сфере составила 87,3 тысячи рублей", — пишет издание РБК Пермь со ссылкой на данные аналитиков сервиса "Авито Работа".

К примеру, заработные платы в сфере продажи и обслуживания автомобилей в Пермском крае увеличились на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Уточнения

Вака́нсия (от лат. vacans — пустующий, свободный) — праздное, незанятое служебное место, незамещённая должность.



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