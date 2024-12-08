20 млрд долларов за счёт замороженных активов России — Украина подписала кредитное соглашение на 40 лет

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Украинские власти подтвердили, что получили займ от Федерального Финансового Банка на сумму до 20 миллиардов долларов сроком на 40 лет.

Фото: freepik.com by jcomp Соглашение

Этот кредит был согласован с "Большой семеркой". Финансирование будет направлено через Фонд укрепления Украины, использующие замороженные активы России.

Согласно информации от украинских властей, условия соглашения с Федеральным Финансовым Банком (FFB) предполагают кредит на 40 лет на сумму до 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Средства будут поступать за счет доходов от замороженных активов России. Процентная ставка по займу составит 1,3% годовых, к которой добавляется текущая средняя ставка по казначейским обязательствам США. Выплаты процентов и погашение займа будут осуществляться за счет доходов от этих замороженных активов.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.



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