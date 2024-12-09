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Россия может произвести до 994 самолётов в ближайшие годы

0:49
Экономика

Россия в ближайшие годы намерена значительно увеличить объем производства гражданских самолетов.

МАКС-2007-ЗВГ-008
Фото: commons.wikimedia.org by Зимин Василий, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
МАКС-2007-ЗВГ-008

Заместитель председателя правительства Виталий Савельев сообщил, что в сотрудничестве с Минпромторгом запланировано изготовление 994 воздушных судов.

Чиновник подчеркнул, что данная инициатива направлена на выполнение указа президента России, согласно которому половина авиапарка каждой компании должна состоять из самолетов отечественного производства. Таким образом, акцент будет сделан на развитие и приоритетность российской техники.

Эта масштабная программа производства направлена не только на выполнение государственной политики, но и на обеспечение независимости авиаперевозок в условиях внешних ограничений.

Уточнения

Самолёт (устар. аэропла́н; от фр. aéroplane, aéro – воздушный, plane – плоский) — класс воздушных судов тяжелее воздуха, предназначенных для полётов в атмосфере с помощью силового агрегата, создающего тягу и неподвижного относительно других частей аппарата крыла, создающего подъёмную силу.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) — федеральный орган исполнительной власти России, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленного комплекса, а также в области развития авиационной техники, технического регулирования и обеспечения единства измерений.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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