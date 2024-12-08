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Китайские электромобили могут обрушить цены на нефть

1:03
Экономика

Китайский переход на электромобили вызывает тревогу у мировых нефтяных компаний, сообщает РИА Новости.

Электромобиль во время зарядки в Берлине
Фото: wikimedia.org by Майкл Мовчин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Электромобиль во время зарядки в Берлине

Согласно данным агентства, Китай, который ранее обеспечивал 41% прироста глобальных продаж нефти, стремительно сокращает свою зависимость от ископаемого топлива. В 2024 году продажи электромобилей и гибридов в стране впервые превысили продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

Эксперты отмечают, что спрос на нефть в КНР начал падать быстрее, чем ожидалось: за первые 10 месяцев текущего года импорт сырой нефти сократился на 3,4%. Это может привести к существенным изменениям на мировом нефтяном рынке.

Представители ОПЕК, вероятно, вынуждены будут сократить добычу или согласиться с падением цен на нефть ниже $70 за баррель. Аналитики считают этот процесс ключевым сигналом перехода мировой экономики к новым энергетическим моделям.

Уточнения

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Нефть (из тур. neft, от перс. نفت‎, naft) — природная маслянистая горючая жидкость со специфическим запахом, состоящая в основном из сложной смеси углеводородов различной молекулярной массы и некоторых других химических соединений.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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