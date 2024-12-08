Якутия укрепляет свои позиции на рынке золота

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Объемы золотодобычи в Якутии впечатляют. Каждый год из недр региона извлекаются десятки тонн драгоценного металла.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

В течение 100 лет добыто уже более 2,1 тыс. тонн, и оценить эту сумму в денежном эквиваленте очень сложно, пишет "КП"-Якутия".

В прошлом году республика добыла 50 тонн золота, что вывело её на второе место среди производителей драгоценного металла в России. В 2023 году в золотодобычу было привлечено рекордное количество инвестиций — 53,2 миллиарда рублей, что на 20 миллиардов рублей больше по сравнению с предыдущим годом. За последние пять лет инвестиции в отрасль составили более 145 миллиардов рублей.

Золотодобыча приносит республике около 17 миллиардов рублей, что занимает третье место среди всех налоговых поступлений в местный бюджет. В трёхлетнем бюджете страны на геологоразведку в Якутии предусмотрено около 18 миллиардов рублей, что даст возможность исследовать 26 перспективных объектов.

Уточнения

Гео̀логоразве́дочные рабо́ты — комплекс различных специальных геологических и других работ, производимых с целью поиска, обнаружения и подготовки к промышленному освоению месторождений полезных ископаемых.



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