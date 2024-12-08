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Уже семь российских компаний хотят работать под брендом Орешник

1:16
Экономика

Семь российских компаний подали заявки на регистрацию бренда "Орешник" в Роспатенте.

Ракета "Орешник"
Фото: Дмитрий Плотников Pravda.Ru by Нейросеть
Ракета "Орешник"

Заявки были поданы в период с 22 по 29 ноября. Компании намерены использовать это название для различных целей, включая производство алкоголя, химической продукции, деталей для станков и даже предоставление услуг в сфере аренды.

Например, предприниматель Максим Гончарук планирует выпускать алкогольную продукцию под брендом "Орешник". Объединение "Новые технологии" собирается зарегистрировать знак для химических продуктов, холодного оружия и других товаров. Компания "Беверли" хочет использовать бренд для услуг аренды, а объединение "Золотой Бренд" пока не раскрыло своих планов.

Индивидуальные предприниматели также проявили интерес к названию. Марина Махно собирается использовать бренд "Крепкий Орешник" для промышленной химии и красителей. Эльмира Саргсян намерена выпускать алкогольные и безалкогольные напитки, включая виски и водку, под брендом "Могучий Орешник". Антон Умников планирует производить пищевые ароматизаторы и корм для животных под тем же названием.

Уточнения

Бренд или иногда брэнд (англ. brand [brænd] — клеймо, фабричная марка) — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов; ментальная оболочка продукта или услуги — бренд является абстрактным названием.

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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